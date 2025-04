https://fr.sputniknews.africa/20250418/le-senegal-termine-sa-premiere-cargaison-et-devient-producteur-de-gaz-1072026424.html

Le Sénégal termine sa première cargaison et devient producteur de gaz

Le Sénégal termine sa première cargaison et devient producteur de gaz

La compagnie britannique British Petroleum a annoncé jeudi le chargement de la première cargaison de gaz naturel liquéfié issue du projet Grand Tortue Ahmeyim...

"Cette première cargaison confirmera la Mauritanie et le Sénégal comme nations exportatrices de GNL”, indique la compagnie dans un communiqué précisant avoir “chargé en toute sécurité la première cargaison de GNL de la phase 1 du projet Grand Tortue Ahmeyim".La compagnie affirme que cette cargaison en provenance des deux pays marque un nouvel approvisionnement significatif pour les marchés énergétiques mondiaux.D'après les projections de BP, la phase 1 de GTA devrait générer environ 2,4 millions de tonnes de GNL annuellement pour satisfaire les besoins énergétiques mondiaux, avec une allocation de volumes de gaz qui sera également mise à la disposition des marchés nationaux de la Mauritanie et du Sénégal.L'exploitation du champ gazier de GTA, débutée le 31 décembre, est opérée par BP, avec l'américain Kosmos Energy, la Société du pétrole du Sénégal et la Société mauritanienne des hydrocarbures.La production annoncée du projet GTA est d'environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an et les réserves totales du gisement sont évaluées à 25 trillions de pieds cubes de gaz naturel.

