Tarifs US sur la Côte d’Ivoire: quel impact sur le secteur du cacao?

Tarifs US sur la Côte d’Ivoire: quel impact sur le secteur du cacao?

Le ministre ivoirien de l'Agriculture a prévenu qu'Abidjan haussera le tarif minimum d'achat du cacao si les États-Unis haussaient les droits de douane sur les... 16.04.2025, Sputnik Afrique

Tarifs US sur la Côte d’Ivoire: quel impact sur le secteur du cacao? Sputnik Afrique Le ministre ivoirien de l'Agriculture a prévenu qu'Abidjan haussera le tarif minimum d'achat du cacao si les États-Unis haussaient les droits de douane sur les produits ivoiriens. Pour Sputnik Afrique, Nicolas Agbohou, professeur des universités et docteur en sciences politiques, a exposé les conséquences pour les producteurs ivoiriens de cacao.

"Le cacao ivoirien deviendrait plus cher que les autres cacaos concurrents, comme ceux en provenance du Ghana, de l'Équateur et d'autres pays qui ont bénéficié des accords commerciaux plus favorables.", a déclaré M.Agbohou.Retrouvez également dans cette émission:- Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de défense à l’Université de Blida II, sur l'expulsion de diplomates français par l'Algérie;- Djibril Gningue, analyste sénégalais, sur les pourparlers de Dakar pour rejoindre les BRICS;- Ronald Lamola, ministre sud-africain des Affaires étrangères, à l'occasion de sa visite à Moscou;- Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste socio-économique nigérien, sur la levée des mesures de protection contre le Niger par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

