Les changements climatiques ont un impact sur la production de ce produit en Afrique

Les changements climatiques ont un impact sur la production de ce produit en Afrique

La production de cacao pourrait diminuer dans deux pays d'Afrique Centrale et de l'Ouest d'ici à 2060, selon une étude. D'ailleurs, les chercheurs s'attendent... 05.02.2025, Sputnik Afrique

Selon le magazine Agricultural and Forest Meteorology, les cacaoyers sont déjà confrontés à des températures élevées et des précipitations imprévisibles.Cela a un impact sur les récoltes et fait grimper les prix du chocolat. La Côte d'Ivoire et le Ghana risquent de perdre presque la moitié de leurs terres de production, avertit Nils Anten, chercheur à l’Université de Wageningen. D'autre part, la production de cacao au Cameroun pourrait augmenter de 60% et celle du Nigeria d’environ 40% d’ici à 2060.

