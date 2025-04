https://fr.sputniknews.africa/20250412/rencontre-poutine-witkoff-en-russie-ce-que-les-medias-occidentaux-ecrivent-1071814316.html

Rencontre Poutine-Witkoff en Russie: ce que les médias occidentaux écrivent

Rencontre Poutine-Witkoff en Russie: ce que les médias occidentaux écrivent

Sputnik Afrique

La rencontre Poutine-Witkoff a duré plus de 4 heures, le 11 avril à Saint-Pétersbourg. Cette réunion a surtout porté sur différents aspects du règlement du... 12.04.2025, Sputnik Afrique

2025-04-12T10:29+0200

2025-04-12T10:29+0200

2025-04-12T10:29+0200

donbass. opération russe

international

vladimir poutine

états-unis

steve witkoff

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/04/0c/1071813847_0:0:2582:1452_1920x0_80_0_0_85c9d435a5521947cb52a58217a0d9f9.jpg

Telegraph: Сette réunion est une tentative de remettre les négociations sur le conflit ukrainien sur la "bonne voie" dans le contexte de tensions prétendument croissantes entre Moscou et Washington. New York Times: Presque au même moment, une réunion du groupe de contact sur l'Ukraine s'est tenue à Bruxelles, ce qui indique des approches différentes de la "crise entre les États-Unis et l'Europe". Washington Post: La visite de Witkoff intervient dans un contexte d'impatience croissante au sein de l'administration Trump concernant les négociations avec la Russie sur le conflit ukrainien.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, vladimir poutine, états-unis, steve witkoff