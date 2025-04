https://fr.sputniknews.africa/20250410/les-americains-ont-commis-de-graves-fautes-en-matiere-darmement-depuis-la-chute-de-lurss-1071719762.html

"Les Américains ont commis de graves fautes en matière d'armement depuis la chute de l'URSS"

"Les Américains ont commis de graves fautes en matière d'armement depuis la chute de l'URSS"

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’Air française, explique pourquoi il est très peu probable que la... 10.04.2025, Sputnik Afrique

"La Marine américaine ne peut pas modifier la situation en matière de sécurité de navigation dans le détroit de Bab El-Mandeb, dans le golfe d’Aden, qui reste donc fortement menacée à cause des attaques des Houthis du mouvement chiite Ansar Allah", affirme à Radio Sputnik Afrique le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’Air française, éminent analyste militaire et géopolitique. "D’autant plus que les Houthis disposent de missiles hypersoniques fournis en grande partie par l’Iran. Ces missiles sont inarrêtables avec les défenses anti-missiles dont disposent les Marines américaine et occidentales en général. C’est la raison qui est avancée par l’administration Trump, si l’on croit les déclarations des responsables du Pentagone, pour justifier une action militaire contre l’Iran. C’est clairement une action suicidaire", ajoute-t-il.Dans le même sens, le colonel Chamagne estime que "les Américains ont commis de graves fautes en matière d'armement depuis la chute de l'URSS et aujourd’hui, ils sont en retard à peu près dans tous les domaines et en particulier en matière d’armements hypersoniques et surtout de guerre électronique. C’est probablement ça qui explique pourquoi les attaques des Houthis ont parfois été repérées au dernier moment, après avoir pénétré plusieurs couches des défenses des navires américains. En effet, le destroyer USS Gravely avait pu intercepter le missile de croisière houthi en approche grâce à son système Phalanx, qui constitue en définitive une arme défensive de dernier recours après que ce missile ait contourné les systèmes de défense aérienne à plusieurs étages".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

