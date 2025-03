https://fr.sputniknews.africa/20250326/un-magazine-us-publie-le-plan-dattaque-contre-les-houthis-divulgue-par-erreur-a-un-journaliste-1071286875.html

Un magazine US publie le plan d'attaque contre les Houthis divulgué par erreur à un journaliste

Un magazine US publie le plan d'attaque contre les Houthis divulgué par erreur à un journaliste

Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef de The Atlantic, a été le destinataire accidentel de ces messages: le journaliste a été ajouté à un groupe sur la... 26.03.2025

Dans l'article initial publié le 24 mars, The Atlantic avait fait le choix ne pas publier "certaines informations spécifiques relatives aux armes et au calendrier des attaques" contre les Houthis.La Maison-Blanche a pourtant affirmé le 25 mars que ces échanges n'étaient pas protégés par le secret-défense. Cependant, d'après de nouvelles copies d'écran publiées par le média ce 26 mars, il apparaît clairement que 2 heures avant l'attaque, des informations détaillées avaient été publiées sur les avions qui lanceraient des missiles, et à quel moment. "Si ces informations, notamment les heures exactes de décollage des avions américains pour le Yémen, étaient tombées entre de mauvaises mains au cours de cette période cruciale de 2 heures, les pilotes américains et d’autres personnels auraient pu être exposés à un danger encore plus grand que celui auquel ils seraient normalement confrontés.", écrit le média.

