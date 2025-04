https://fr.sputniknews.africa/20250410/addis-abeba-accueille-le-forum-russie-afrique-voie-de-lamitie-et-de-la-cooperation-1071727069.html

Addis Abeba accueille le forum "Russie-Afrique, voie de l'amitié et de la coopération"

Addis Abeba accueille le forum "Russie-Afrique, voie de l'amitié et de la coopération"

Le forum "Russie-Afrique, voie de l'amitié et de la coopération" se tiendra à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, du 22 au 23 avril.

Le Centre de formation professionnelle continue Alpha-Dialogue de Saint-Pétersbourg, avec le soutien du Fonds de soutien à la diplomatie publique Gorchakov, annonce la prochaine tenue du Forum international des journalistes "Russie-Afrique, voie de l'amitié et de la coopération".L'évènement aura lieu dans la capitale de l’Éthiopie, Addis-Abeba, les 22 et 23 avril. Pays participantsL'événement réunissant des journalistes de renom russes et africains est appelé à devenir un terrain où les médias russes et africains pourront interagir et, surtout, établir de nouveaux contacts. ProgrammeAu programme du forum: des rapports analytiques des participants, une table ronde sur l’échange d’expériences et une plateforme de discussion. Le contenu complet devrait être publié prochainement.Le forum comprendra des événements organisés en ligne: le lancement d'une téléconférence "Voie de l'amitié et de la coopération", quatre webinaires sur les médias russes et leurs relations avec l'Afrique.Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer un courriel. Pour participer gratuitement aux sessions en ligne, veuillez vous inscrire sur le site officiel, disponible en anglais.

