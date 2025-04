https://fr.sputniknews.africa/20250408/une-opportunite-de-reconnaissance-offerte-par-la-russie-a-laes-1071639243.html

"Une opportunité de reconnaissance offerte par la Russie à l'AES"

"Une opportunité de reconnaissance offerte par la Russie à l'AES"

Les chefs de la diplomatie de l'AES ont effectué leur premier déplacement international à Moscou pour rencontrer leur homologue russe, Serguei Lavrov. Pour... 08.04.2025, Sputnik Afrique

"Une opportunité de reconnaissance offerte par la Russie à l'AES" Sputnik Afrique Les chefs de la diplomatie de l'AES ont effectué leur premier déplacement international à Moscou pour rencontrer leur homologue russe, Serguei Lavrov. Pour Sputnik Afrique, Abdoulaye Nabaloum, président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l'Afrique de l'Ouest a commenté les déclarations clés de cette rencontre.

"C'est une reconnaissance, une opportunité de reconnaissance que la Russie offre à l'AES et je pense qu'il faut la saluer à sa juste valeur et en remercier davantage la Fédération de Russie qui inlassablement continue de façon très éclairée de soutenir les peuples de l'AES, de soutenir la Confédération de l'Alliance des États du Sahel.", a affirmé M.Nabaloum.Retrouvez également dans cette émission:-Abdoul Sawadogo, coordinateur de la Ligue de défense noire Africaine (LDNA) au Burkina Faso sur la rencontre des chefs de la diplomatie des pays de l'AES avec Serguei Lavrov à Moscou.- Abdoulaye Diop et Karamoko Jean-Marie Traoré, ministres malien et burkinabé des Affaires étrangèresPour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

