Russie-AES: “Le volume des échanges est en train d'augmenter avec une vitesse exponentielle”

Russie-AES: "Le volume des échanges est en train d'augmenter avec une vitesse exponentielle"

Le 3 avril 2025, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont visité Moscou. C'était la première visite à l'étranger depuis... 07.04.2025, Sputnik Afrique

Russie-AES: “Le volume des échanges est en train d'augmenter vraiment avec une vitesse exponentielle” Sputnik Afrique Le 3 avril 2025, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont visité Moscou. C'était la première visite à l'étranger depuis la création de l'Alliance, marquant un nouveau chapitre diplomatique avec la Russie. Pendant ce temps, les États-Unis semblent amorcer un retrait discret du continent africain.

Dans cet épisode d'Avenir Souverain, Sputnik Afrique vous propose de revivre cet instant unique. Après la conférence de presse commune entre les ministres des Affaires étrangères de l'AES et de la Russie, Karamoko Jean-Marie Traoré a accordé une interview exclusive à notre correspondante.Lors de cette rencontre quadripartite, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou considérait la création de l'AES comme un effort visant à développer une nouvelle architecture de sécurité en Afrique. Selon lui, la formation de cette Alliance marque le second réveil de l'Afrique.Au micro d’Avenir Souverain, Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de défense du Conseil de transition du Mali, nous a fait le bilan de la rencontre et a partagé ses attentes envers cette rencontre quadripartite historique.N’hésitez pas de découvrir également dans ce numéro:Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, sur le soutien de Kiev aux groupes terroristes au Sahel et les raisons du retrait des pays de l'AES de l’OIF;Adama Diabaté, analyste politique et conseiller du Président malien, sur les doutes de Donald Trump concernant la pertinence de la présence militaire américaine en Afrique.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

