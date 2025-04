https://fr.sputniknews.africa/20250403/marine-le-pen-condamnee-lue-nettoie-son-espace-politique-selon-la-diplomatie-russe-1071462466.html

Marine Le Pen condamnée: l'UE nettoie son espace politique, selon la diplomatie russe

L'affaire Le Pen est est le "meurtre de la démocratie", a dit Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Cette semaine, la... 03.04.2025, Sputnik Afrique

Ce 3 avril, lors d'un point de presse, Maria Zakharova est revenue sur la peine d'inéligibilité prononcée contre Marine Le Pen, leader du parti RN, candidate multiple à la présidence française. "On a l'impression que les cercles dirigeants européens, s'efforçant de transformer l'Union européenne en un bloc militaire visant à affronter la Russie, se sont donné pour mission de nettoyer leur propre espace politique avec un zèle accru. Et Marine Le Pen n'est qu'un maillon de cette longue chaîne de persécutions politiques, de représailles et de répressions de ces derniers mois", a noté Maria Zakharova.Le 31 mars, Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics par le tribunal correctionnel de Paris. Elle a été condamnée à 4 ans de prison – dont deux fermes aménageables sous bracelet électronique – et 5 ans d’inéligibilité avec exécution immédiate. Une amende de 100.000 euros a également été infligée.

