Crise au Soudan du Sud: des médiateurs de l'Union africaine à Juba

Des médiateurs de l'Union africaine sont arrivés mercredi après-midi à Juba pour tenter de désamorcer des tensions au Soudan du Sud qui font craindre le retour... 03.04.2025, Sputnik Afrique

L'ex-Président burundais Domitien Ndayizeye, brièvement au pouvoir entre 2003 et 2005, et Effie Owuor, la première femme a avoir été nommée juge au Kenya, se trouvent pour quatre jours au Soudan du Sud, selon un communiqué de la présidence sud-soudanaise.Ils ont rencontré le président Salva Kiir et doivent s'entretenir ensuite avec "de nombreux acteurs" du pays, a-t-elle poursuivi, sans plus de précisions. Les combats au Soudan du Sud avaient fait quelque 400.000 morts et quatre millions de déplacés entre 2013 et 2018. Les envoyés de l'Union africaine devraient rester à Juba "jusqu'à ce que les dirigeants acceptent de discuter de leurs griefs autour d'une table", a-t-il estimé.

