Marine Le Pen a été condamnée par la justice française à une peine d'inégibilité, ce qui la met hors course pour la présidentielle 2027. Pour Sputnik Afrique... 02.04.2025, Sputnik Afrique

"La condamnation de Marine Le Pen est un bouleversement politique" Sputnik Afrique Marine Le Pen a été condamnée par la justice française à une peine d'inégibilité, ce qui la met hors course pour la présidentielle 2027. Pour Sputnik Afrique, l'homme politique français François Asselineau, président du parti politique UPR, a commenté cette décision de justice.

"Le problème de la démocratie en France, en Italie, en Allemagne, etc., c’est que sous couvert qu'il y a toujours des élections, ces élections sont complètement truquées par la promotion de faux opposants qui parfois prennent des postures très très offensives contre le gouvernement. Ça fait partie d'une espèce de commedia dell'arte et comme on dit du théâtre italien, ce sont des tragicomédies", a déclaré François Asselineau au micro de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:Sébastien Périmony, homme politique français, membre du bureau Afrique du parti Solidarité et Progrès sur la condamnation de Marine Le Pen;Paul Antoine, analyste international russe sur la proposition de Vladimir Poutine de mettre en place une administration temporaire en Ukraine sous l'égide de l'ONU;Riadh Sidaoui, journaliste, écrivain et politologue tuniso-suisse, directeur du Centre arabe de recherches et d’analyses politiques et sociales de Genève, expert tunisien en géopolitique et sociologie politique sur les nouvelles négociations russo-américaines et les déclarations de Sergueï Lavrov;Jérôme Ilboudo, artiste burundais sur la journée internationale du zéro déchet.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

