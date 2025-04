https://fr.sputniknews.africa/20250402/arrestation-de-92-candidats-a-lemigration-dans-le-centre-ouest-du-senegal-1071391580.html

Arrestation de 92 candidats à l’émigration dans le centre-ouest du Sénégal

Un total de 92 candidats à l'émigration irrégulière ont été interpellés lundi à bord d’une pirogue dans une zone insulaire dans le centre-ouest du Sénégal, a... 02.04.2025, Sputnik Afrique

Sur son compte x, la Marine sénégalaise précise avoir intercepté, le 31 mars dans le delta du Saloum, une pirogue transportant 92 candidats à l’émigration clandestine.Le Sénégal est l'un des principaux points de départ pour des milliers de candidats à l'immigration irrégulière qui prennent depuis des années la périlleuse route de l'Atlantique et tentent de gagner l'Europe à bord d'embarcations surchargées et souvent vétustes.Quelque 400 candidats à l'émigration irrégulière ont été interpellés en mars dans les différentes régions du Sénégal. Plusieurs organisateurs ont également été arrêtés et d'importantes ressources logistiques saisies", selon la gendarmerie sénégalaise.

