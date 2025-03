https://fr.sputniknews.africa/20250331/parce-quon-en-a-assez-des-discours-sur-la-democratie-a-la-sauce-occidentale-1071357399.html

“Parce qu’on en a assez des discours sur la démocratie à la sauce occidentale”

“Parce qu’on en a assez des discours sur la démocratie à la sauce occidentale”

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous examinons les transitions politiques en Afrique. Nous discutons par ailleurs du retrait de l'Angola du processus de... 31.03.2025, Sputnik Afrique

Dans cet épisode d'Avenir Souverain, nous examinons les transitions politiques en Afrique, en particulier au Niger, qui adopte une charte de transition inspirée de celle du Burkina Faso. Nous discutons par ailleurs du retrait de l'Angola du processus de paix en RDC et des défis liés à la médiation du Kenya, jugée biaisée en raison de ses liens avec le Rwanda.

“La charte de la refondation et la dissolution des partis politiques visent à unir les Nigériens, les rendant solidaires face à l'insécurité croissante. Cela répond également aux intentions de certains pays étrangers qui cherchent à dominer et à financer des groupes terroristes dans leurs actions. Chaque Nigérien, digne de son nom et de son sang, doit s'engager dans cette cohorte unique pour poursuivre un objectif commun”, a commenté Cherif Chako, ancien ministre nigérien des Équipements et des infrastructures, pour Sputnik Afrique.Commentant pour Sputnik Afrique le retrait de l'Angola du processus de paix en RDC et son remplacement éventuel, Fortifi Lushima, coordinateur national du mouvement Urgences panafricanistes en RDC, estime que le Kenya ne ferait pas l'unanimité en tant que médiateur. Selon lui, après le refus de l'Angola de poursuivre son rôle de médiateur, il serait difficile pour le Kenya de prendre cette fonction en raison de son manque d'impartialité vis-à-vis du conflit en RDC.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

