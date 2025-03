https://fr.sputniknews.africa/20250326/conflit-en-rdc-le-processus-de-luanda-est-une-initiative-parrainee-par-les-occidentaux--1071279169.html

Conflit en RDC: le processus de Luanda est une "initiative parrainée par les Occidentaux"

Contacté par Sputnik Afrique, Fortifi Lushima, coordinateur national du mouvement Urgences panafricanistes RDC, analyse l'initiative de paix avancée par le... 26.03.2025, Sputnik Afrique

"L'initiative enclenchée par l'Angola était une initiative parrainée par les Occidentaux, par les officines américaines", avance Fortifi Lushima. Ces traces occidentales posaient "le premier problème", selon le panafricaniste. "Nous craignons qu'il y ait justement une sorte de retour des hostilités, parce que lorsque des protagonistes africains ne sont pas tous activés, lorsqu'ils ne sont pas tous intéressés, il y a toujours des conséquences nocives à notre collective souveraineté", développe-t-il. Le processus de Luanda a été lancé en novembre 2022 par le Président angolais João Lourenço. Contrairement à celui de Nairobi, qui traite des problématiques plus larges, il se concentrait directement sur la désescalade entre la RDC et le Rwanda en lien avec la rébellion du M23. Le processus n'incluait pas d’acteurs régionaux, l’Ouganda et le Burundi. Fin 2024, l’annulation du sommet RDC-Rwanda-Angola, qui devait aboutir à la signature d’un accord de paix entre Kinshasa et Kigali, a été perçue par beaucoup comme un échec de ce processus.

