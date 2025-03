https://fr.sputniknews.africa/20250331/exposition-photo-la-grande-russie-la-victoire-sera-a-nous-en-republique-centrafricaine-1071369206.html

Exposition photo "La Grande Russie! La victoire sera à nous" en République Centrafricaine

Exposition photo "La Grande Russie! La victoire sera à nous" en République Centrafricaine

Sputnik Afrique

Une exposition photo sur la Russie moderne s'est ouverte à la Maison Russe en Centrafrique, rapporte l'ambassade russe à Bangui. 31.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-31T20:48+0200

2025-03-31T20:48+0200

2025-03-31T20:48+0200

afrique subsaharienne

république centrafricaine

photo

exposition

art

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/15/1066168240_12:0:3134:1756_1920x0_80_0_0_6b29abdfc74861a1bf6220dbffac64f9.jpg

La capitale centrafricaine accueille une exposition photo qui présente la Russie, des paysages naturels majestueux, valeurs et traditions russes aux événements les plus importants qui ont façonné l'histoire de la Russie, a annoncé ce 31 mars l'ambassade russe à Bangui.Un représentant de l'ambassade de Russie a participé à l'inauguration de l'exposition "La Grande Russie! La victoire sera la nôtre", organisée à la Maison Russe de Bangui par l'Association pour la coopération économique avec les États africains.Un quiz dédié au thème de l'exposition a été organisé pour les visiteurs. Les participants les plus actifs ont reçu des cadeaux avec des reproductions de chefs-d'œuvre des beaux-arts russes.

afrique subsaharienne

république centrafricaine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, république centrafricaine, photo, exposition, art