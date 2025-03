https://fr.sputniknews.africa/20250330/burkina-142000-emplois-pour-les-jeunes-dans-lagro-industrie-grace-au-partenariat-multipartite-1071350521.html

Burkina: 142.000 emplois pour les jeunes dans l'agro-industrie grâce au partenariat multipartite

L'ambitieux objectif est visé dans le cadre du programme YEFFA, Emploi des jeunes pour l'alimentation et l'agriculture. 30.03.2025, Sputnik Afrique

Celui-ci est le fruit de la collaboration entre: Le programme YEFFA vise à former la jeunesse à l’entrepreneuriat agricole et à lui fournir les outils et compétences nécessaires pour réussir, a expliqué le patron d'AGRA au Burkina le 28 mars. Selon lui, l'initiative s'étendra sur cinq ans et devrait englober 500.000 jeunes et femmes dans le pays. Son but est de contribuer à atteindre l’autosuffisance alimentaire.

