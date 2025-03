https://fr.sputniknews.africa/20250329/qui-soppose-a-lun-gouvernement-interimaire-soutenu-par-lonu-en-ukraine-est-un-va-t-en-guerre-1071336133.html

Qui s'oppose à un gouvernement intérimaire soutenu par l'Onu en Ukraine est un "va-t-en-guerre"

L'ensemble des États membres de l'Onu devraient soutenir l'implantation d'une nouvelle administration en Ukraine pour instaurer la paix, idée avancée par... 29.03.2025, Sputnik Afrique

Selon le Président russe, cette mesure permettrait d'instaurer "un gouvernement compétent et jouissant de la confiance du peuple, puis d’entamer avec lui des négociations sur un traité de paix".L'un des principaux défis consiste à surmonter les sabotages potentiels de ceux qui profitent du conflit par le biais de ventes d'armes, a souligné le leader du Parti pour les réformes démocratiques.Étant donné que 72% des citoyens ukrainiens s'opposent au gouvernement actuel, on peut se demander pourquoi la communauté internationale s'engage toujours auprès de Volodymyr Zelensky, a indiqué M. Mwangi.Pour un processus décisionnel véritablement représentatif, Zelensky devrait démissionner, a ajouté le militant.Il ouvrirait ainsi la voie à un nouveau gouvernement intérimaire incluant toutes les parties prenantes, car le système actuel apparaît antidémocratique et insensible aux souhaits du peuple, selon lui.

