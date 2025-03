https://fr.sputniknews.africa/20250327/la-plupart-des-ukrainiens-ne-font-pas-confiance-a-leur-parlement-selon-un-sondage-1071295190.html

La plupart des Ukrainiens ne font pas confiance à leur parlement, selon un sondage

La plupart des Ukrainiens ne font pas confiance à leur parlement, selon un sondage

Près de 77% des citoyens sont méfiants envers la Rada suprême (parlement monocaméral), selon une étude menée par le Centre Razoumkov. 27.03.2025, Sputnik Afrique

D'autre part, ils ont le plus haut niveau de confiance envers les forces armées ukrainiennes.Voici d'autres résultats publiés sur le site Internet du centre:Pour le gouvernement:76,7% des Ukrainiens ne lui font pas confiance;Pour les forces armées:Le sondage a été mené du 28 février au 6 mars selon la méthode du face-à-face, lorsqu'un enquêteur est physiquement présent pour poser les questions et aider le répondant à y répondre.Au total, 2.018 répondants âgés de 18 ans et plus ont été interrogés. La marge d’erreur d’échantillonnage ne dépasse pas 2,3%.

