"Macron chercherait à se positionner en vue de devenir le roi ou l’empereur de l’Europe"

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Jacques Cheminade, président du parti Solidarité et Progrès en France, étrille les bases de la logique guerrière des... 28.03.2025, Sputnik Afrique

afrique en marche

podcasts

france

emmanuel macron

europe

arme nucléaire tactique

"La force de dissuasion nucléaire française, tel qu'elle a été conçue par le général De Gaulle, était exclusivement destinée à protéger le territoire, le peuple et la manière de vivre des Français, c'est-à-dire leur valeur, le pacte séculaire entre la liberté de France et la liberté du monde", affirme à Radio Sputnik Afrique Jacques Cheminade, homme politique français et président du parti Solidarité et Progrès. "Actuellement, sous Emmanuel Macron, on essaye de tordre et de dévoyer ce principe de la dissuasion en affirmant que la force nucléaire française pourrait servir de parapluie à l'Europe occidentale, en particulier à l'Allemagne, la Belgique et l'Italie", ajoute-t-il.En opposition à cette démarche, Jacques Cheminade rappelle que "d’anciens militaires hauts gradés de l’armée française ont signé une résolution rendue publique dans laquelle ils rappellent que De Gaulle avait conçu l’arme nucléaire comme un moyen exclusivement de dissuasion qui n’est pas destiné à être utilisé contre aucun pays. C’est une arme tous azimuts pour défendre la liberté et l'indépendance de la France, la raison pour laquelle elle ne doit en aucun cas être mise à la disposition de l’Union européenne, même si Macron veut la main sur le bouton".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

