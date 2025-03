https://fr.sputniknews.africa/20250328/la-proposition-de-poutine-est-un-piege-pour-les-europeens-estime-un-ex-agent-de-la-cia-1071320224.html

La proposition de Poutine est un piège pour les Européens, estime un ex-agent de la CIA

La proposition de Poutine est un piège pour les Européens, estime un ex-agent de la CIA

Sputnik Afrique

La Grande-Bretagne et la France subiront des pressions de la part des États-Unis pour soutenir la proposition russe à l'Onu d'instaurer un gouvernement... 28.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-28T10:01+0100

2025-03-28T10:01+0100

2025-03-28T10:01+0100

opinion

vladimir poutine

ukraine

conflit ukrainien

russie

états-unis

international

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/1c/1071318336_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1afa1f87026e42557aee59612d5de1ad.jpg

Vladimir Poutine propose d'envisager l'introduction en Ukraine d'une gouvernance intérimaire sous les auspices de l'Onu et d'un certain nombre de pays.Cela permettrait, selon lui, d'organiser des élections "afin de porter au pouvoir un gouvernement compétent et jouissant de la confiance du peuple, puis d’entamer avec lui des négociations sur un traité de paix".

ukraine

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Putin's proposal is a trap for the Europeans - Larry Johnson Sputnik Afrique Putin's proposal is a trap for the Europeans - Larry Johnson 2025-03-28T10:01+0100 true PT1M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, vladimir poutine, ukraine, conflit ukrainien, russie, états-unis, international