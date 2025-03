"L'Europe doit financer": Zelensky admet que l'Ukraine n'a pas le budget pour son armée

"L'armée a besoin de repos, de rotation, de réserves, de salaires. C'est un vrai problème, car l'armée a toujours été plus petite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et lorsqu'elle est trois fois plus nombreuse, il faut la financer. Le budget de l'Ukraine ne suffit pas. Il faut des programmes distincts. L'Europe doit les financer. Idéalement, l'Europe et l'Amérique", a-t-il indiqué.