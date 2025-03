Les États-Unis plus compréhensifs vis-à-vis des positions russes, selon un politologue

Un "changement radical" s'est opéré à Washington, a déclaré à Sputnik Afrique Riadh Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherches et d’analyses politiques et sociales de Genève. Washington prend notamment en compte le refus de Moscou d'une adhésion ukrainienne à l'Otan, alors que Joe Biden insistait sur l’inverse, comme l'avait récemment rappelé le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Washington a aussi compris que la mer Noire était un espace vital pour la Russie, alors que Sergueï Lavrov a annoncé que la Russie soutient la reprise de l'Initiative de la mer Noire, ajoute-t-il.

26.03.2025

© AP Photo / Carl Court Donald Trump à la Maison-Blanche (archive photo) © AP Photo / Carl Court

