Un nouveau géant arboré âgé de 3.000 ans découvert en Tanzanie

Un nouveau géant arboré âgé de 3.000 ans découvert en Tanzanie

Un groupe international de scientifiques du Kenya, de Tanzanie et d'Italie a découvert une nouvelle espèce d'arbres géants dans les forêts tropicales... 25.03.2025

Une nouvelle espèce d'arbre a été repérée dans les forêts tropicales d'Udzungwa, dans l'est de la Tanzanie.La plante a été nommée Tessmannia princeps, ce qui veut dire "la plus remarquable", en raison de sa taille impressionnante, précise une étude publiée dans la revue Phytotaxa. L'âge de certains représentants de cette nouvelle espèce peut atteindre 3.000 ans. Il se caractérise par une croissance lente, avec une augmentation d'un centimètre de diamètre de tronc tous les 15 ans. Les chercheurs notent que ses caractéristiques uniques et son faible effectif le rendent vulnérable aux facteurs externes, ce qui "nécessite un contrôle strict des activités humaines dans la région".

