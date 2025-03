https://fr.sputniknews.africa/20250325/lethiopie-invite-lalgerie-a-investir-dans-son-secteur-energetique-1071256002.html

L'Éthiopie invite l'Algérie à investir dans son secteur énergétique

L'Éthiopie invite l'Algérie à investir dans son secteur énergétique

Sputnik Afrique

Habtamu Ittefa, ministre éthiopien de l'Eau et de l'Énergie, a appelé les entreprises algériennes à participer aux appels d’offres du secteur de l’énergie en... 25.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-25T11:10+0100

2025-03-25T11:10+0100

2025-03-25T11:10+0100

afrique de l'est

éthiopie

algérie

énergie

investissements

ministre

rencontre

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104097/06/1040970663_0:308:3093:2048_1920x0_80_0_0_1ba164d3e7789e1095c7460e77905872.jpg

Cet appel a été fait lors d'une rencontre avec Mohamed Arkab, ministre algérien des Mines et des Énergies Renouvelables.Sonelgaz et Sonatrach, groupes algériens producteurs et distributeurs d’électricité, sont intéressés à investir en Éthiopie, a fait savoir le ministre algérien.Un groupe de travail sera constitué pour renforcer davantage la coopération entre les deux pays. Il se penchera sur la préparation d'un protocole d'accord.

afrique de l'est

éthiopie

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique de l'est, éthiopie, algérie, énergie, investissements, ministre, rencontre