Les producteurs marocains nient un accord pour suspendre les exportations de tomates vers la France

Les producteurs marocains nient un accord pour suspendre les exportations de tomates vers la France

La suspension des importations de tomates marocaines par la France "nuirait directement au pouvoir d’achat des ménages qui plébiscitent nos tomates pour leur... 25.03.2025, Sputnik Afrique

Ces derniers mois, la tomate cerise marocaine suscite des critiques de la part des producteurs français, qui parlent de concurrence déloyale pour l'agriculture hexagonale. Khalid Saïdi a en outre démenti les rumeurs selon lesquelles l'APEFEL aurait conclu un accord avec ses homologues français, visant à suspendre les exportations marocaines de tomates vers la France entre avril et octobre, rapporte Bladi.net."À aucun moment, nous n’avons validé l’idée d’interrompre nos exportations à une période déterminée de l’année, cela contrevient aux usages commerciaux, aux engagements internationaux et aux principes mêmes de la libre concurrence", a-t-il lancé.En 2023, le Maroc regroupait 75% de parts de marché dans les volumes d'importations françaises de tomates, selon FranceAgriMer. L'Hexagone en importe plus de 400.000 tonnes du Maroc contre 650.000 tonnes produites au niveau national.

