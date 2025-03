https://fr.sputniknews.africa/20250325/les-banques-francaises-perdent-leurs-positions-au-maroc-1071262387.html

Les banques françaises perdent leurs positions au Maroc

Les banques locales montent en puissance tandis que les groupes étrangers, notamment français, perdent du terrain au Maroc, selon les données de Bank...

L'acquisition du Crédit du Maroc et de la Société Générale Maroc par des investisseurs locaux, Holmarcom et le groupe Saham respectivement, marque un tournant dans le secteur bancaire du pays, selon Maroc Diplomatique.Alors que les acteurs locaux consolident leur position grâce à des acquisitions ciblées, à des innovations et à une stratégie d'expansion ambitieuse, les banques françaises éprouvent des difficultés liées notamment:

