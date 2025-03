https://fr.sputniknews.africa/20250325/le-discours-civilisateur-est-lune-des-plus-grandes-supercheries-du-xixe-siecle-colonial-1071265192.html

"Le discours civilisateur est l’une des plus grandes supercheries du XIXe siècle colonial"

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Belaïd Abane, politologue et historien algérien, expose la nature idéologique et philosophique de la conquête... 25.03.2025, Sputnik Afrique

"Le discours civilisateur est l’une des plus grandes supercheries du XIXe siècle colonial" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Belaïd Abane, politologue et historien algérien, expose la nature idéologique et philosophique de la conquête coloniale française en Algérie. Avec le racisme, le racialisme et la déshumanisation comme principes, on comprend que "les Lumières n’ont jamais vraiment franchi les frontières de la France".

"La guerre coloniale génocidaire française de 1832 à 1872 en Algérie était une hécatombe démographique qui frappa la population algérienne. Après quarante ans d’une guerre de conquête féroce, auxquelles s’ajoutent les épidémies de typhus et de choléra, ainsi que les famines résultant de la politique de vol et de spoliation, et de destruction du modèle économique autochtone, la population algérienne est réduite de trois quarts, passant de 10 millions à 2,1 millions d’habitants, chiffre donné par le recensement de 1872 fait par les autorités coloniales elles-mêmes. La France à la même époque comptait 25 millions sur un territoire à peine plus grand que l’Algérie du Nord. Affaiblis, malades, sans terre et sans silos, les hommes, femmes et enfants sont allés mourir de faim autour des centres de colonisation. Ils sont morts sans se plaindre. La société algérienne s’effondre. Le traumatisme est immense pour une population dont la défaite consommée sonne comme un malheur cataclysmique", affirme à Radio Sputnik Afrique Belaïd Abane, politologue et historien, auteur de plusieurs livres sur le Mouvement national et la Révolution algériens.Dans le même sens, le Pr Abane souligne que "même si elle est inscrite dans le processus historique de libération des peuples dominés, la victoire algérienne sur la France coloniale constitue un moment important qui prélude à la libération totale de l’Afrique. L’exemplarité algérienne gagne rapidement le Tiers-monde dont elle devient la figure anticipatrice, sa pointe avancée. Les répliques du ‘séisme algérien’ secouent fortement les peuples dominés et sonnent le glas du colonialisme en Afrique [Guinée Bissau, Cap vert, Mozambique, Afrique du Sud et Namibie, ndlr]".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

