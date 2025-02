https://fr.sputniknews.africa/20250227/les-africains-demandent-une-reconnaisse-des-torts-de-la-colonisation-et-exigent-des-reparations-1070840643.html

"Les Africains demandent une reconnaisse des torts de la colonisation et exigent des réparations"

"Les Africains demandent une reconnaisse des torts de la colonisation et exigent des réparations"

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Serge Espoir Matomba, Premier secrétaire du parti du Peuple uni pour la rénovation sociale (PURS) au Cameroun, affirme... 27.02.2025, Sputnik Afrique

"Le 38e Sommet des chefs d’État de l’Union africaine qui s’est tenu, les 15 et 16 février à Addis-Abeba, pour la première fois sous le thème inédit: ‘Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine grâce aux réparations’ n’est pas le fruit du hasard encore moins de la charité des institutions internationales comme l’Onu, représentée à ce sommet par son secrétaire général Antonio Guterres", affirme à Radio Sputnik Afrique Serge Espoir Matomba, Premier secrétaire du parti du Peuple uni pour la rénovation sociale (PURS) au Cameroun et promoteur de "For You Media". "En fait, c’est le réveil africain qui oblige tous les pays du monde, dont particulièrement les occidentaux qui contrôlent l’ensemble des institutions internationales nées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale comme l’Onu, le FMI et la Banque mondiale, à revoir leurs copies, leurs politiques et leurs décisions à l’égard de l’Afrique", souligne-t-il.Dans le même sens, Serge Espoir Matomba salue "le comportement des BRICS, un autre forum qui a choisi fermement la multipolarité, à l’égard des pays africains. Aujourd'hui, il y a une dizaine de pays dans les BRICS, dont trois sont africains, participant sur le même pied d’égalité que la Chine, l’Inde et la Russie à l’élaboration des politiques économiques. D’autres pays africains ont été invités à devenir des partenaires des BRICS, comme le Nigéria et l’Algérie. Le respect et la considération réelle que les pays africains reçoivent de la part des BRICS tranchent totalement avec le comportement condescendant des anciens colons, que le continent ne veut plus subir. Les Africains exigent une reconnaisse des torts et des dégâts subis durant la colonisation et veulent des réparations, y compris financières".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

