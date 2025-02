https://fr.sputniknews.africa/20250215/lua-a-elabore-une-note-dorientation-pour-guider-le-travail-sur-les-reparations-1070671161.html

L'UA a élaboré une note d'orientation pour guider le travail sur les réparations

L'organisation a également revu la feuille de route pour œuvrer sur l'agenda des réparations, a expliqué le Président ghanéen lors de l'ouverture du 38e sommet... 15.02.2025, Sputnik Afrique

Cet événement représente une "plateforme cruciale pour les consultations, le dialogue et le partenariat concertés et constructifs", a souligné John Dramani Mahama. Pour en arriver à la justice, il faut la participation de tous les acteurs, a insisté le chef d'État. L'impact économique du colonialisme sur l'Afrique a été très profond. Il a freiné son développement industriel et entraîné une dépendance à l'égard des financements et des technologies, a rappelé M.Mahama. Le 38 sommet de l'Union africaine se tient à Addis-Abeba les 15 et 16 février. Il est axé sur l'avancement de la justice réparatrice et la promotion de la guérison raciale sur le continent.

