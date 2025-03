https://fr.sputniknews.africa/20250325/journalistes-russes-attaques-le-regime-de-kiev-a-une-fois-de-plus-demontre-sa-nature-bestiale-1071250905.html

Journalistes russes attaqués: "Le régime de Kiev a une fois de plus démontré sa nature bestiale"

Journalistes russes attaqués: "Le régime de Kiev a une fois de plus démontré sa nature bestiale"

De cette manière la porte-parole de la diplomatie russe a commenté l'attaque ukrainienne contre les journalistes russes commise le 24 mars dans la république... 25.03.2025, Sputnik Afrique

"Le régime de Kiev a une fois de plus démontré sa nature terroriste et bestiale. La série de représailles brutales contre des journalistes russes par des néonazis ukrainiens témoigne une fois de plus de leur aptitude à commettre sans hésitation n'importe quel crime contre la population civile, à laquelle le droit international […] inclut les représentants des médias," a déclaré Maria Zakharova sur le site du ministère. Elle a expliqué l’augmentation du nombre d’attaques terroristes du régime de Kiev par la prise de conscience de son incapacité à infliger des dommages à l’armée russe sur le champ de bataille.Une frappe d'artillerie ukrainienne a tué six personnes dont trois journalistes dans la république populaire de Lougansk, a annoncé le 24 mars Léonide Passetchnik, chef de la république, sur sa chaîne Telegram.Selon les autorités russes, il s'agit d'une frappe de lance-roquettes multiples HIMARS.Parmi les victimes figurent ️le caméraman de la chaîne de télévision russe Zvezda Andreï Panov, journaliste du journal Izvestia Alexandre Fedortchak et le conducteur de l'équipe de tournage de Zvezda, Alexandre Sirkeli. Leur mort a été confirmée par les médias concernés.

