https://fr.sputniknews.africa/20250324/le-maroc-investira-plus-dun-milliard-de-dollars-dans-son-reseau-autoroutier--1071237602.html

Le Maroc investira plus d'un milliard de dollars dans son réseau autoroutier

Le Maroc investira plus d'un milliard de dollars dans son réseau autoroutier

Sputnik Afrique

En vue du Mondial 2030 de football, le pays envisage d'investir 1,3 milliard de dollars dans son réseau autoroutier . 24.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-24T12:07+0100

2025-03-24T12:07+0100

2025-03-24T12:07+0100

maroc

maghreb

route

infrastructure

investissements

football

mondial 2030

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/10/1063591428_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_b6256eb5e48b6e0267321eb2382c38a8.jpg

Un protocole d’accord a été signé le 21 mars entre l’État marocain et la Société Nationale des Autoroutes (ADM), rapporte Ecofin. L’investissement couvre la période 2025-2032 et porte sur la réalisation de l’autoroute continentale Rabat-Casablanca, de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid et du projet de transformation des axes Ain Harrouda et Sidi Maarouf. Ces projets visent à améliorer l’accessibilité au Grand Stade de Casablanca, une infrastructure prévue pour abriter des matchs de la Coupe du monde de football 2030. À l’horizon 2033, ADM s'engage à moderniser un total de 1200 km de linéaire, soit 66% du réseau national, avait indiqué l'entreprise en 2024.

maroc

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maroc, maghreb, route, infrastructure, investissements, football, mondial 2030