"Depuis des siècles, la France vit avec la culture russe"

Dans cet épisode d'Identités Africaines, Arnaud Frilley, directeur du conservatoire Rachmaninoff à Paris, revient sur les liens culturels entre la France et la Russie.

"Depuis des siècles, la France vit avec la culture russe" Sputnik Afrique Dans cet épisode d’Identités Africaines, Arnaud Frilley, directeur du conservatoire Rachmaninoff à Paris, revient sur les liens culturels entre la France et la Russie. Il dénonce les pressions subies par son établissement depuis 2022 et l’absurdité de vouloir effacer un patrimoine enraciné dans l’histoire française depuis des siècles.

Arnaud Frilley insiste sur la profondeur des liens culturels entre la France et la Russie, rappelant qu’ils se sont construits sur plusieurs siècles d’échanges et d’influences mutuelles.Depuis février 2022, le conservatoire Rachmaninoff a connu de nombreuses difficultés, notamment la fin des subventions et une menace de fermeture, dans un contexte où toute institution liée à la culture russe est sous pression.Arnaud Frilley conclut par souligner les nombreux points communs entre Russes et Africains, notamment leur rapport à la culture, à l’hospitalité et à l’enthousiasme.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Identités Africaines.

