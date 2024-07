https://fr.sputniknews.africa/20240727/apres-louverture-des-jo-a-paris-un-journaliste-europeen-souhaite-sinstaller-en-russie-1067653530.html

Après l'ouverture des JO à Paris, un journaliste européen souhaite s'installer en Russie

Sputnik Afrique

Un journaliste européen "aimerait travailler pour Sputnik" et s'installer en Russie après avoir vu la cérémonie d’ouverture des JO en France. Il a demandé... 27.07.2024, Sputnik Afrique

Le journaliste et analyste financier italien Angelo Giuliano, qui a demandé l'asile en Russie après la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques le 26 juillet à Paris, a répondu à Sputnik qui lui avait proposé de rejoindre son équipe.Le 26 juillet, la demande d'asile formulée par Angelo Giuliano sur les réseaux sociaux est devenue virale. Il avait qualifié de "spectacle de merde" la cérémonie d'ouverture des JO qui comprenait notamment une "parodie" controversée et offensante de la Cène par une drag-queen.Selon Angelo Giuliano, les Jeux olympiques de Paris sont "une honte pour la France": En Occident, une "minorité puissante impose à la majorité silencieuse son programme mondialiste en politique" et son "projet d’ingénierie sociale" qui est conçu pour transformer radicalement les sociétés et imposer aux gens une "nouvelle forme de fascisme déguisée en libéralisme", estime le journaliste. Se faisant passer pour une "société tolérante", ce nouveau système représente en fait "un appareil répressif" qui "contrôle les médias et fait taire les voix alternatives", a-t-il déclaré.

