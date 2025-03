https://fr.sputniknews.africa/20250322/rdc-le-m23-annonce-retirer-ses-troupes-dun-chef-lieu-dans-le-nord-kivu-pour-favoriser-la-paix-1071215943.html

RDC: le M23 annonce retirer ses troupes d'un chef-lieu dans le Nord-Kivu pour "favoriser la paix"

RDC: le M23 annonce retirer ses troupes d'un chef-lieu dans le Nord-Kivu pour "favoriser la paix"

"L'Alliance Fleuve Congo (AFC/M23) décide de repositionner ses forces de la ville de Walikale et de ses environs, conformément au cessez-le-feu unilatéral... 22.03.2025, Sputnik Afrique

Cette mesure est prise pour "favoriser les conditions propices aux initiatives de paix et à un dialogue traitant des causes profondes du conflit dans l'Est de la RDC", précise le document. Le M23 indique que la décision sera annulée en cas de "toute provocation ou attaque" de Kinshasa visant ses positions ou la population civile dans la zone. Walikale a été pris par le M23 le 19 mars. C'est une des quatre capitales des territoires contrôlées par le mouvement dans la province du Nord-Kivu sur un total de six.

