L'Inde lance la deuxième frégate furtive de classe Talwar, en collaboration avec la Russie

Baptisé Tavasya, le navire a été mis à la mer au chantier naval Goa Shipyard Limited, précise la marine indienne. 22.03.2025, Sputnik Afrique

Les frégates du projet P1135.6 sont construits dans le cadre de l'accord New Delhi-Moscou, qui prévoit la construction de deux bâtiments en Russie et de deux en Inde. Le premier navire russe de ce projet, Tushil, est déjà en service dans la flotte indienne. Longue de 125 mètres, avec un déplacement d'environ 3.600 tonnes et une vitesse maximale de 28 nœuds, Tavasya a été conçue pour le combat de surface, sous-marin et aérien. Elle peut tirer des missiles, des torpilles, et est munie de sonars et de systèmes de contrôle avancés.

