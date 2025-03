https://fr.sputniknews.africa/20250322/lethiopie-a-toujours-ete-a-lavant-garde-du-panafricanisme-avance-un-ministre-ethiopien-1071218137.html

"L'Éthiopie a toujours été à l'avant-garde du panafricanisme", avance un ministre éthiopien

"L'Éthiopie a toujours été à l'avant-garde du panafricanisme", avance un ministre éthiopien

Sputnik Afrique

Le leadership éthiopien s'est manifesté pour la première fois par la victoire d'Adwa, qui a inspiré les Noirs du monde entier à lutter pour leurs droits et... 22.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-22T18:59+0100

2025-03-22T18:59+0100

2025-03-22T18:59+0100

opinion

éthiopie

afrique subsaharienne

panafricanisme

intégration

politique étrangère

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/16/1071217074_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1d940867908ef54665827345e219d1e6.jpg

Il a noté que la politique étrangère éthiopienne se concentre sur ses voisins et sur l'intégration régionale. En ce qui concerne cette dernière, Addis-Abeba oriente ses efforts notamment vers le développement des infrastructures et le partage de l'énergie électrique, a ajouté le haut responsable. Selon lui, les événements tels que le Festival d'art et de culture d'Afrique de l'Est, actuellement en cours, sont essentiels à l'intégration régionale et à la promotion de l'interaction entre les peuples.

éthiopie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, éthiopie, afrique subsaharienne, panafricanisme, intégration, politique étrangère