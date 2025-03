https://fr.sputniknews.africa/20250322/la-rdc-maintient-la-suspension-des-exportations-du-cobalt-en-vigueur-depuis-le-fevrier-1071217443.html

La RDC maintient la suspension des exportations du cobalt, en vigueur depuis le février

La RDC maintient la suspension des exportations du cobalt, en vigueur depuis le février

Depuis l'application de cette mesure, le cours du métal stratégique a enregistré une hausse de plus de 50%, atteignant le niveau le plus élevé depuis mai 2023.

Kinshasa considère qu'il est "opportun et nécessaire" de maintenir la suspension jusqu'à son échéance prévue. Le pays vise la maîtrise complète de la chaîne de valeur du cobalt pour devenir un "acteur clé du raffinage et de la transformation des minerais stratégiques". Kinshasa, premier producteur mondial de ce métal, a interrompu les exportations le 22 février pour quatre mois dans le but de réduire la surabondance de l'offre mondiale et stabiliser le marché.

