Lutte contre le terrorisme: Moscou invite Paris à balayer devant sa propre porte

C'est ainsi que la porte-parole de la diplomatie russe a réagi aux propos du ministre français de la Justice qui a affirmé que la menace terroriste en France... 20.03.2025, Sputnik Afrique

Gérald Darmanin a notamment mis en cause la responsabilité de la Russie dans l’assassinat du professeur Samuel Paty, tué par un originaire de la république russe de Tchétchénie, réfugié en France. Maria Zakharova a rappelé que l'auteur de cet acte avait vécu depuis son enfance dans l'Hexagone où il s'était imprégné de l'idéologie islamiste. La France est devenue un "incubateur de terroristes" et n'hésite pas à "utiliser à ses fins des groupes terroristes au Moyen-Orient et dans la région sahélo-saharienne", a-t-elle constaté.

