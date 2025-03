https://fr.sputniknews.africa/20250320/kiev-veut-saper-les-initiatives-de-paix-en-attaquant-une-installation-energetique-russe-1071180728.html

Kiev veut saper les initiatives de paix en attaquant une installation énergétique russe

La porte-parole de la diplomatie russe a commenté ainsi la frappe de drones dans le sud du pays survenue quelques heures après les négociations Poutine-Trump. 20.03.2025, Sputnik Afrique

Elle accuse les autorités ukrainiennes d'"absence totale de volonté politique en faveur de la paix et du règlement du conflit par des moyens diplomatiques". Mme Zakharova souligne de plus que Zelensky, qui avait publiquement accepté la trêve énergétique, n'avait pas ordonné de cesser les raids, mais au contraire d'en mener de nouveaux. Les pays qui continuent de "manière obstinée et irresponsable" à fournir des armes à l'Ukraine partagent la responsabilité de cet acte, a conclu la diplomate.

