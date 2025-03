Un économiste français: "Nous sommes en Europe, heureusement, condamnés à nous rapprocher des BRICS"

"Prenant le même tournant militariste que la cheffe de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour se préparer à la guerre contre le présumé voire fallacieux danger que constitue pour l’Europe la Fédération de Russie, on aimerait lui demander: où va-t-il trouver les fonds, les armements et les effectifs d’hommes nécessaires pour la mener?", ajoute-t-il. En ce qui concerne la réussite de l’économie de guerre annoncée par Macron, M.Bouchard affirme qu’actuellement "en France, on ne sait pas ce que c'est qu'une économie de guerre comme il y a longtemps, en réalité, que toutes les structures industrielles ont été démantelées et tous les feux de la croissance ont été éteints les uns après les autres. On ne relance pas une industrie militaire en un claquement de doigts, il faut du temps, des moyens et des compétences".