Les prix du cacao passent sous les 8.000 dollars, une première depuis novembre

Le 14 mars, les contrats à terme sur le cacao pour livraison en mai sur le marché ICE ont clôturé à 7.867 dollars la tonne. 18.03.2025, Sputnik Afrique

Cette baisse est due à une amélioration de la disponibilité des stocks physiques, surtout dans les ports américains, indique l’Agence Ecofin. Ainsi, les stocks de cacao certifiés par l'ICE dans ces ports ont enflé pour atteindre 1,64 million de sacs le 13 mars, le volume le plus élevé depuis plus de 3 mois. Plusieurs analystes indiquent que les perspectives d’une nouvelle envolée seront plus modérées dans les prochains mois.

