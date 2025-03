https://fr.sputniknews.africa/20250318/lentretien-poutine-trump-montre-qui-decidera-de-lissue-du-conflit-ukrainien-selon-un-analyste-1071152296.html

L'entretien Poutine-Trump montre qui décidera de l'issue du conflit ukrainien, selon un analyste

Les États-Unis et la Russie décideront de l'issue du conflit ukrainien, a déclaré à Sputnik Dmitri Evstafiev, analyste politique et professeur à l'Université... 18.03.2025

L'entretien entre Vladimir Poutine et Donald Trump montre que l'essentiel des futures négociations sur l'avenir de l'Ukraine et de l'Europe de l'Est sera mené par Moscou et Washington, a expliqué à Sputnik Dmitri Evstafiev, analyste politique et professeur à l'Université du Haut Collège d'économie russe.Il reste cependant à savoir si Donald Trump parviendra à garantir que l'Ukraine et les alliés européens des États-Unis -qui ont clairement leurs propres objectifs- respecteront ces ententes, selon lui.Moscou se montre disposé à cesser ses frappes contre les sites énergétiques ukrainiens et à ouvrir ainsi la voie au règlement du conflit, mais la question est de savoir ce que feront désormais les dirigeants ukrainiens, note M.Evstafiev.L'administration Trump commence également à prendre conscience de l'ampleur des problèmes posés par la propension des dirigeants ukrainiens à ne pas respecter les accords précédemment négociés.

