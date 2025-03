https://fr.sputniknews.africa/20250317/zakharova-reagit-au-projet-de-londres-denvoyer-des-soldats-de-la-paix-en-ukraine-1071116355.html

Zakharova réagit au projet de Londres d'envoyer des soldats de la paix en Ukraine

Zakharova réagit au projet de Londres d'envoyer des soldats de la paix en Ukraine

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a commenté le projet de Londres d'envoyer des soldats de la paix en Ukraine pour une durée indéterminée, comme l'avait indiqué le journal Times."Le Royaume-Uni ne peut pas envoyer d’astronautes dans l’espace ou dans une station spatiale, et il ne peut pas envoyer de navires à propulsion nucléaire dans l’Arctique". "Il ne peut même pas accueillir de cliniques avancées sur son territoire", a déclaré Maria Zakharova à Sputnik.

