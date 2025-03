https://fr.sputniknews.africa/20250316/le-maroc-a-importe-124000-tonnes-de-ble-russe-depuis-le-debut-de-lannee-un-bond-spectaculaire-1071105884.html

Le Maroc a importé 124.000 tonnes de blé russe depuis le début de l'année, un bond spectaculaire

Les importations marocaines de blé russe, réalisées entre le 1er janvier et le 9 mars 2025, ont été multipliées par 2,3 par rapport à la même période en 2024... 16.03.2025, Sputnik Afrique

Le pays maghrébin se place ainsi "en tête des importateurs" de blé russe parmi les pays d’Afrique et du Moyen-Orient, selon le média.D’autres pays, tels que le Nigeria, le Liban et le Cameroun, ont également renforcé leurs importations de blé russe. Ainsi, le Nigeria a importé 131 400 tonnes, tandis que le Liban et le Cameroun ont vu leurs importations augmenter de manière substantielle.

