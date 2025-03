Face aux sanctions US, la CPI est "un bouledogue édenté", selon un chercheur sud-africain

"L'Amérique est bornée, s'intéressant à quelques individus qui, par conséquent, influencent ses décisions et les poussent à ne pas respecter ses propres principes. Le fait que la CPI s'appuie sur les États membres pose un problème structurel à la réalisation de ses objectifs. Elle n'a pas les capacités et ne bénéficie pas de la bonne volonté des États les plus puissants et les plus influents pour mener à bien son mandat. Elle est comme un bulldog édenté", souligne Dylan Mangani.