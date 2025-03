Voici les pays africains avec le pouvoir d'achat par habitant le plus élevé en 2025

Les Seychelles, l'île Maurice et le Gabon sont en tête de la liste des pays africains affichant le pouvoir d'achat par habitant le plus élevé en 2025, selon... 15.03.2025, Sputnik Afrique

Continent africain sur le globe

Les Seychelles, l'île Maurice et le Gabon sont en tête de la liste des pays africains affichant le pouvoir d'achat par habitant le plus élevé en 2025, selon les prévisions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.