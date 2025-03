Les Africains doivent raconter leur histoire à travers la mode, selon un créateur sud-africain

"En voyant la collection, on remarque d'abord les cheveux rouges, une couleur que nos descendants africains utilisaient autrefois pour symboliser le sang, la richesse du sol africain, et aussi pour se protéger des rayons nocifs du soleil. Il existe donc un certain stéréotype sur l'Afrique, et je pense qu'il est temps d'entamer un débat sur ces stéréotypes, et ma marque est là pour en parler", a-t-il indiqué.