Mali vs Côte d'Ivoire: ruée vers l’or en Afrique de l’Ouest

La Côte d'Ivoire vise à surpasser le Mali et rivaliser avec le Ghana dans la production d'or d'ici 2030.

La Côte d'Ivoire affiche de grandes ambitions en matière de production aurifère. Avec des investissements massifs et un climat politique stable, le pays vise à surpasser le Mali et à atteindre le niveau de production du Ghana, leader régional du secteur. Selon l’expert Djibril Diallo, ingénieur géologue et consultant minier, la stabilité joue un rôle clé dans l’attractivité du secteur minier ivoirien.Contrairement au Mali, où l’instabilité a freiné les investissements, la Côte d'Ivoire a su tirer parti d’un environnement propice.Au-delà de l’or, Djibril Diallo plaide pour une meilleure transformation des ressources minières maliennes, notamment avec l’appui de la Russie."Le sous-sol malien est très, très riche en or et en d'autres substances minérales, mais il n'a pas été très bien prospecté […] si une convention avec les Russes permet d’installer une grande raffinerie, l’État pourrait interdire l’exportation de l’or à l’état brut", suggère-t-il.

