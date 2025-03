https://fr.sputniknews.africa/20250314/la-cpi-est-la-justice-des-forts-contre-les-faibles-denonce-un-ex-ministre-tchadien-1071077485.html

La CPI "est la justice des forts contre les faibles", dénonce un ex-ministre tchadien

"Quand il s'agit des dirigeants africains, les décisions de la Cour pénale internationale s'appliquent facilement", explique à Sputnik Afrique Ahmat Mahamat...

Cependant, avec les grandes puissances, "cela devient une affaire de rapports de force" dans laquelle "la question de la souveraineté des États est mise comme un paravent" pour bloquer les décisions de la CPI, ajoute-t-il. Et de noter que la crédibilité de l'instance "est entamée depuis plusieurs années déjà". "Mais le problème est plus profond", poursuit l'ancien garde des Sceaux. Pour lui, la communauté internationale devrait réfléchir à un mécanisme à mettre en place pour sécuriser l'humanité par rapport au comportement des dirigeants. "Et les États-Unis, grande puissance qui compte dans le monde économiquement, politiquement et militairement, ne font pas partie du traité de Rome, bien sûr. Donc ça, ça pose un problème", ajoute-t-il.

